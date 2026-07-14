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ABD'nin İran'ın Hürmüzgan eyaletine yönelik saldırısında 3 kişi öldü

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ABD ordusunun İran'ın Hürmüzgan eyaletine düzenlediği gece saldırısında, bir çevre koruma memurunun gelini ve iki oğlu hayatını kaybetti. Saldırıda bir yem deposu ile çevre koruma noktası hedef alındı.

ABD ordusunun gece İran'ın Hürmüzgan eyaletine düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, konuyla ilgili haberinde detaylara yer verdi.

ABD'nin Hürmüzgan'da bulunan bir yem deposu ile çevre koruma noktasını hedef aldığı aktarılan haberde, bu saldırılarda çevre koruma noktası yakınında evi bulunan bir koruma memurunun gelini ile 2 oğlunun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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