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İran Sağlık Bakanlığı: ABD'nin 27 Haziran'dan beri düzenlediği saldırılarda 53 kişi hayatını kaybetti

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ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana İran'a düzenlediği hava saldırılarında 53 kişi hayatını kaybetti, 592 kişi yaralandı. İran Sağlık Bakanlığı yetkilisi Hüseyin Kermanpur, yaralılardan 36'sının tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53, yaralananların ise 592 olduğu bildirildi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İranlı yetkili, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısının 53, yaralı sayısının ise 592 olduğunu belirtti.

Kermanpur, yaralılardan 36'sının tedavisinin hastanede sürdüğü, diğer yaralıların gerekli tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildikleri bilgisini verdi.

İran Sağlık Bakanlığı yetkilisi Kermanpur, 19 Temmuz'daki açıklamasında, ölü sayısının 50'yi aştığını ve yaralı sayısının 520 civarında olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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