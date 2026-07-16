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İran: ABD'nin Son Saldırılarında 35 Kişi Hayatını Kaybetti, 300'den Fazla Kişi Yaralandı

İran: ABD'nin Son Saldırılarında 35 Kişi Hayatını Kaybetti, 300'den Fazla Kişi Yaralandı
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İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin güney eyaletlerine düzenlediği saldırılarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda 7 asker de öldü.

TAHRAN, 16 Temmuz (Xinhua) -- İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin ülkenin güney eyaletlerine düzenlediği son saldırılarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlığın halkla ilişkiler sorumlusu Hüseyin Kermanpur çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenler arasında iki kadın ve bir gencin de bulunduğunu belirtti.

En fazla can kaybının güneydeki Hürmüzgan ve güneydoğudaki Sistan ve Belucistan eyaletlerinde yaşandığını kaydeden Kermanpur, yaralılardan 72'sinin hastanede tedavi gördüğünü aktardı.

İran ordusu da çarşamba günü erken saatlerde Sistan ve Belucistan eyaletinin Bempur bölgesinde bulunan bir garnizonu hedef alan saldırıda 7 askerin öldüğünü, 13 askerin ise yaralandığını bildirdi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri hedef almasına misilleme olarak son günlerde İran'ın güney eyaletlerine saldırılar düzenlediklerini açıklayan ABD ordusu, "İran'ın ticari deniz taşımacılığını tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı hedeflediklerini" söyledi.

İran ise bu saldırılara Batı Asya bölgesindeki ABD askeri üs ve tesislerini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık verdi.

Kaynak: Xinhua
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