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ABD saldırısında İran'ın Kiş Adası'ndaki elektrik üretim tesisinde hasar oluştu

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ABD'nin İran'ın Kiş Adası'ndaki su ve elektrik üretim tesisi çevresini hedef alan saldırılarında elektrik üretim üniteleri hasar gördü. Yetkililer, adada geçici ve planlı elektrik kesintilerinin uygulanacağını duyurdu.

ABD'nin İran'ın Kiş Adası'ndaki su ve elektrik üretim tesisi çevresini hedef alan saldırıları sonucu elektrik üretim ünitelerinde hasar meydana geldiği bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı, Kiş Su ve Elektrik Şirketi tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

ABD saldırısına hedef olan su ve elektrik üretim tesisindeki hasarın boyutunun uzman ekipler tarafından incelendiği belirtilen açıklamada, incelemelerin ardından gerekli görülmesi halinde bazı elektrik üretim ünitelerinin bakım ve onarım amacıyla geçici olarak devre dışı bırakılabileceği ifade edildi.

Oluşan hasar nedeniyle adada geçici ve planlı elektrik kesintilerinin uygulanmasının kaçınılmaz olduğu, kesinti programının daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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