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Huzistan Vali Yardımcısı, ABD'nin Huzistan'a saldırılarında 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

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ABD'nin İran'ın Huzistan eyaletine yönelik saldırılarında 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırıların Hürmüzgan eyaletine bağlı üç noktayı hedef aldığı belirtildi.

Huzistan Valiliği Güvenlik ve Asayişten Sorumlu Vali Yardımcısı Veliullah Heyati, ABD'nin İran'ın Huzistan eyaletine yönelik saldırılarında 1 kişinin öldüğünü 2 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Heyati, ABD'nin Hürmüzgan eyaletine bağlı Mahşehr, Benderimam ve Hamidiye kentinde 3 noktayı hedef aldığını söyledi.

Heyati, ABD saldırıları sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırılar sonucu oluşan hasar hakkında bilgi vermeyen Heyati, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve incelemelerinin tamamlanmasının ardından hasarla ilgili kamuoyunun bilgilendirileceğini aktardı.

ABD, İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Bender Abbas kentlerine gece saatlerinde saldırı düzenlemişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıklamıştı.???????

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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