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ABD İran'ın Basra Körfezi'ndeki Huzistan eyaletine saldırı düzenledi: 2 kişi öldü

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ABD güçlerinin İran'ın Huzistan eyaletindeki Abadan kentine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İran ordusu karşılık olarak füze ve İHA saldırıları başlattı.

ABD güçlerinin, İran'ın Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan Huzistan eyaletindeki Abadan kentine düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fars Haber Ajansına göre, Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Hayati, yerel saatle 13.45'te ABD tarafından fırlatılan mühimmatın Abadan kentine isabet ettiğini belirtti.

Huzistan Vali Yardımcısı Hayati, ilk belirlemelere göre saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik "saldırma kapasitesini zayıflatmak" amacıyla gece yarısından sonra yeni saldırılar başlattığını duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından İran'ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğu bildirilmişti.

Söz konusu saldırılarda, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde 1 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı, İsfahan'a bağlı Nain ilçesinde ise 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

İran ordusu ise ABD saldırılarına karşılık, bölgedeki "düşman üslerini" hedef alan geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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