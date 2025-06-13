ABD'nin İran Füzelerine Karşı İsrail'e Destek İddiası

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Amerikan Axios haber platformu, ABD güçlerinin İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına karşı attığı füzelerin etkisiz hale getirilmesine destek verdiğini iddia etti. ABD Savunma Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD güçlerinin, İran'ın İsrail saldırılarına karşılık olarak attığı füzelerin etkisiz hale getirilmesine destek verdiği iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformunun adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin "İsrail'in savunmasına" destek verdiği belirtildi.

Haberde, ABD güçlerinin, İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerin etkisiz hale getirilmesinde İsrail ordusuna destek olduğu ifade edildi ancak detaylara yer verilmedi.

ABD Savunma Bakanlığından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Amerikan unsurlarının katılmadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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