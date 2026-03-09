Haberler

İran: ABD'nin Hint Okyanusu'nda Vurduğu Fırkateynimizde 104 Kişi Öldü

Güncelleme:
ABD'nin uluslararası sularda İran donanmasına ait Dena fırkateynine düzenlediği saldırıda 104 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı. İran ordusu saldırıyı 'korkakça' ve 'acımasız' olarak nitelendirerek kınadı.

TAHRAN, 9 Mart (Xinhua) -- ABD'nin uluslararası sularda İran donanmasına ait Dena fırkateynine düzenlediği saldırıda 104 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

İran ordusu pazar günü internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, ABD donanmasının saldırısını "korkakça" ve "acımasız" diye nitelendirdi ve bu "insanlık dışı" saldırıyı kınadıklarını belirtti. Saldırıya uğradığı sırada 2026 Uluslararası Filo İncelemesi ve Milano Tatbikatı'ndan dönmekte olan fırkateynde 136 mürettebat bulunuyordu.

Açıklamada, çatışma bölgesinden yüzlerce mil uzaktaki gemiyi uyarıda bulunmaksızın hedef alan ABD'nin, uluslararası insani hukuku ve deniz hukukunu ihlal ettiği kaydedildi. Dena çarşamba günü Hint Okyanusu'nda Los Angeles sınıfı USS Charlotte denizaltısı tarafından torpidoyla vurularak batırılmıştı.

Kaynak: Xinhua
