İran devlet televizyonu: ABD ordusu, İran'ın Merkezi eyaletinde bir sanayi birimine saldırı düzenledi

ABD'nin İran'ın Merkezi eyaletine bağlı Humeyn şehrine saldırı düzenlediği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, yerel saatle 19.00'da Merkezi eyaletine bağlı Humeyn şehrinde bir sanayi birimine ABD tarafından saldırı düzenlendi.

Merkezi Valiliği, saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, maddi hasara dair ise incelemelerin devam ettiğini duyurdu.