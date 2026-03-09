Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Düzenlediği Saldırılarda Ölen ABD Askeri Sayısı 7'ye Çıktı

ABD ve İsrail'in İran'a Düzenlediği Saldırılarda Ölen ABD Askeri Sayısı 7'ye Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suudi Arabistan'daki saldırıda ağır yaralanan bir askerin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylece İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısı 7'ye ulaştı.

WASHINGTON, 9 Mart (Xinhua) -- ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün gece yaralı bir ABD askeri daha hayatını kaybetti. Kendisi 1 Mart'ta Suudi Arabistan'daki ABD birliklerine düzenlenen saldırıda ağır yaralanmıştı" dedi.

Daha önce hayatını kaybeden 6 ABD askerinin cenazeleri cumartesi günü ABD'ye gönderilmişti.

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Amir Said İravani cuma günü yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran'a yönelik saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 1.332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin de yaralandığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı

KKTC'ye tam koruma! Türkiye iki hamleyi birden yaptı
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı

İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi

Dünyanın konuştuğu aşk artık belgelendi
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş

Savaş piyasaları fena vurdu! Tarihi rekor geldi
Mert Müldür'ün nişanlısına Kadınlar Günü'nde kabusu yaşattılar

Kadınlar Günü'nde kabusu yaşattılar
Denizli depremi sonrası uzmandan korkutan uyarı

Denizli depremiyle ilgili uzmanından ilk yorum! Sözleri korkuttu
Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ı Sefa Zengin Fener maçı sonrası çıldırdı

Fener maçı sonrası çıldırdı