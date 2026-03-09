ABD ve İsrail'in İran'a Düzenlediği Saldırılarda Ölen ABD Askeri Sayısı 7'ye Çıktı

WASHINGTON, 9 Mart (Xinhua) -- ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün gece yaralı bir ABD askeri daha hayatını kaybetti. Kendisi 1 Mart'ta Suudi Arabistan'daki ABD birliklerine düzenlenen saldırıda ağır yaralanmıştı" dedi.

Daha önce hayatını kaybeden 6 ABD askerinin cenazeleri cumartesi günü ABD'ye gönderilmişti.

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Amir Said İravani cuma günü yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran'a yönelik saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 1.332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin de yaralandığını söyledi.

Kaynak: Xinhua