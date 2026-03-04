ABD'nin İran'a saldırılarında mühimmat stoklarının azalması Kongre'nin gündeminde

ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ilk haftasında hassas mühimmat stoklarının hızla azaldığına ilişkin değerlendirmeler Washington'da tartışma konusu oldu.

Washington Post gazetesinin konuya aşina yetkililere dayandırdığı haberine göre, Pentagon, İran'a yönelik hava saldırılarının henüz ilk haftasında hassas güdümlü mühimmat stoklarını hızla tüketiyor.

Yetkililer, ordunun birkaç gün içinde hangi hedeflerin öncelikli olarak önleneceğine karar vermek zorunda kalabileceğini ifade etti.

Yetkililer, ABD ordusunun şu ana kadar Patriot ve Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) balistik füze savunma sistemleri ile Tomahawk füzeleri dahil yüzlerce gelişmiş mühimmat kullandığını belirterek, hassas güdümlü mühimmatın hızla tükendiği uyarısında bulundu.

Yetkililer, İran'a karşı uzayabilecek bir harekatın Hint-Pasifik bölgesindeki mühimmat stoklarının da azaltılmasını gerektirebileceğini ve bunun diğer tehditlere karşı hazırlığı zayıflatabileceğini belirtti.

Kongre'de mühimmat stoku ve ek bütçe tartışması

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi Üyesi Mark Warner, son bir yılda farklı olaylarda harcanan mühimmat miktarının yüksekliğine dikkati çekerek, "Mühimmatımız düşük seviyede." dedi.

Warner ile Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, operasyonun sürmesi halinde harcanan mühimmatın yerine konulması için Kongre'nin Savunma Bakanlığına ek bütçe sağlamasının muhtemel olduğunu ifade etti.

ABD Senatosu Savunma Bütçesi Üst Düzey Üyesi Demokrat Chris Coons da yönetimden savaşta harcanan mühimmatın maliyetini açıklamasını talep ettiğini ve ek bütçe talebinin "milyarlarca dolar" düzeyinde olmasını beklediğini söyledi.

Senatör Andy Kim ise brifing sırasında, ABD'nin İran'a kıyasla ne kadar mühimmat tükettiğini Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'e sorduğunu, Caine'in ayrıntı vermediğini ancak üyelerle konuşurken "alarm zillerinin çalmadığını söylediğini" aktardı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda 50 binden fazla askerin görev aldığını, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin kullanıldığını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de İran'a yönelik "daha büyük saldırıların" geldiğini, "yavaşlamanın" söz konusu olmadığını dile getirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ilk 4 gününde yaklaşık 2 milyar dolar değerinde askeri ekipman kaybettiği belirlenmişti.