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İran basını: ABD'nin geceki saldırılarında 9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

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ABD'nin İran'daki altyapı hedeflerine düzenlediği gece saldırılarında Hürmüzgan'da 8, Çabahar'da 1 kişi olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. İran makamlarından resmi açıklama henüz yapılmadı.

İran basını, ABD'nin gece boyunca İran kentlerine düzenlediği saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ABD'nin gece boyunca bazı illerde altyapı hedeflerine düzenlediği saldırılarda Hürmüzgan eyaletinde 8 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da Çabahar kentindeki liman bölgesine düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü aktardı.

İran makamlarından ise ABD'nin gece boyunca gerçekleştirdiği saldırılardaki can kayıplarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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