Haberler

İran Sağlık Bakanlığı: ABD'nin 27 Haziran'dan beri düzenlediği saldırılarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 50'den fazla kişinin öldüğünü, 517'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 468'inin taburcu edildiği, bazılarının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 50'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 517'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırılara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Kirmanpur, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 50'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 517'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Bazı yaralıların hastanelerde tedavisinin sürdüğünü aktaran Kirmanpur, 468 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiğini kaydetti.

Kirmanpur, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 50 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş

Ahbap soruşturmasında yeni perde! Skandal adım ilk kez ortaya çıktı
'Çok kazanıyorlar' diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt

Bu görüntüyü paylaşıp isyan etti: Hiçbir şey bilmeden konuşuyorlar
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı

Nakliyecilerden son dakika fiyat oyunu! Askeri personele saldırdılar
Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu

Türkiye'deki ev fiyatlarını gören gurbetçi kadın küçük dilini yuttu!
Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü

Devlet televizyonunda olay Türkiye itirafı! 100 yıllık inkar çöktü
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu

Başkenti 41 füze ve 125 İHA ile yangın yerine çevirdiler
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak

2 milyon dolarlık bilet, Shakira ve Madonna! Bu final çok konuşulacak