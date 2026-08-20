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ABD'den Hürmüz'de gizli petrol koridoru iddiası

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ABD ordusunun, İran gerilimi sırasında Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerleri için gizli bir güvenli geçiş koridoru oluşturduğu; bu kapsamda her gece 15-20 tankerin güney kanaldan geçirildiği ve günlük 10 milyon varil petrolün sevk edildiği öne sürüldü.

ABD ordusunun, İran ile gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak amacıyla gizli bir koridor oluşturduğu iddia edildi.

Axios'un ismini vermeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, birkaç haftadır devam eden operasyon kapsamında her gece 15 ila 20 petrol tankeri, Hürmüz Boğazı'nın güney kanalından geçerek bölgeye giriş ve çıkış yapıyor.

ABD'li yetkililer, bu yolla Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 10 milyon varil petrolün dünya enerji piyasalarına ulaştırıldığını öne sürdü.

Bu miktarın savaş öncesi seviyenin yaklaşık yarısına denk geldiğini belirten yetkililer, ancak bunun küresel petrol arzındaki kesintilerin azaltılmasına önemli katkı sağladığını ileri sürdü.

Yetkililer, operasyonun yalnızca petrol yüklü tankerlerin güvenli şekilde boğazdan çıkarılmasını kapsamadığını, ABD ordusunun boş tankerlerin de Umman Denizi'nden, Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne giriş yapmasına yardımcı olduğunu öne sürdü.

Operasyonun ABD'nin North Carolina eyaletindeki Fort Bragg üssünden yönetildiğini ileri süren yetkililer, gemilerin her gece belirlenen saat aralıklarında, biri boğazdan çıkış diğeri giriş olmak üzere iki ayrı konvoy halinde hareket ettiği ve ABD ordusunun yönlendirmeleri doğrultusunda güney kanalından geçtiği iddiasında bulundu.

ABD'li yetkililer, operasyonun, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'ın radar ve deniz gözetleme sistemlerini hedef aldığı iki haftalık askeri operasyonun ardından mümkün hale geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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