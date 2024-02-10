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ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem

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ABD'nin Hawaii eyaletindeki Büyük Ada'da 5,7 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 36,8 kilometre altında gerçekleşti. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem nedeniyle "tsunami" beklenmediğini duyurdu.

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Büyük Ada'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün eyalete bağlı Büyük Ada'nın Pahala yerleşim biriminin 2 kilometre güneybatısı olduğu bildirildi.

TSUNAMİ BEKLENMİYOR

Depremin yerin 36,8 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem nedeniyle "tsunami" beklenmediğini kaydetti. Deprem, merkezin yaklaşık 322 kilometre kuzeyindeki Oahu Adası'ndaki Honolulu'dan hissedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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