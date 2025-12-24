Haberler

ABD'nin Almanya'daki HateAid yöneticilerine ülkeye giriş yasağı koyması tepkiyle karşılandı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in iki yöneticisine vize yasağı getirmesi, Almanya'da büyük bir tepkiyle karşılandı. Almanya Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanı, bu kararı kabul edilemez olarak nitelendirdi. Muhalefet partisi Yeşiller de ABD'nin Berlin Büyükelçiliği Maslahatgüzarını çağırma çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD yönetimine tepki gösterdi.

Wadephul, "ABD'nin HateAid'in yöneticilerine ve diğer kişilere uyguladığı giriş yasağı kabul edilemez." ifadesini kullandı.

AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'nın (DSA) demokratik biçimde kabul edildiğini ve çevrimdışı ortamda yasa dışı olan içeriklerin çevrimiçinde de yasa dışı sayılmasını güvence altına aldığını belirten Wadephul, ABD ile bu konuda transatlantik diyalog yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Stefanie Hubig ise yaptığı yazılı açıklamada HateAid'in dijital nefret söylemi mağdurlarına destek verdiğini hatırlatarak, kuruluşun faaliyetlerinin sansür olarak tanımlanmasının anayasal düzenin yanlış yorumlanması anlamına geldiğini ifade etti.

HateAid yöneticileri de yaptıkları ortak açıklamada, kararı "baskı ve yıldırma eylemi" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, insan hakları ve ifade özgürlüğü için çalışan sivil toplum aktörlerinin sansür suçlamalarıyla susturulmaya çalışıldığı vurgulandı.

Tüm baskılara rağmen faaliyetlerini sürdürmeye devam edecekleri ifade edilen açıklamada, Alman hükümeti ile Avrupa Komisyonu'ndan bu adımlara karşı net bir duruş sergilemeleri talep edildi.

Muhalefette bulunan Yeşiller Partisi'nden Omid Nouripour, Alman hükümetinin ABD'nin Berlin Büyükelçiliği Maslahatgüzarını derhal çağırması gerektiğini kaydetti.

ABD'den Avrupalı vatandaşlara vize kısıtlaması

Abd Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalıların görüşlerinin sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları" iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması getirmişti.

Vize kısıtlamaları getirilenler arasında eski AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed, Küresel Dezenformasyon Endeks Başkanı Clare Melford, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in yöneticileri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon yer almıştı.

Geçmişte Fransa Maliye Bakanlığı da yapan Breton, 2019-2024 yıllarında AB Komisyonunda katı dijital kuralların şekillendirilmesinde öncü rol oynamıştı.

ABD'nin aldığı karar, Dijital Hizmetler Yasası'nın uygulanması üzerinden ABD-AB hattında yeni bir gerilim başlığı olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
