Fars Haber Ajansı, ABD saldırısı sonrası İran'ın Hark Adası'nda petrol altyapısının zarar görmediğini bildirdi

Fars Haber Ajansı, ABD'nin İran'ın Hark Adası'na yönelik saldırılarında petrol altyapısının zarar görmediğini bildirdi. Saldırılarda hava savunma sistemine ve diğer askeri hedeflere müdahale edildiği öğrenildi.

ABD'nin saldırılarının ardından 15'ten fazla patlama sesi duyulan adada, petrol altyapısının zarar görmediği kaydedildi.

Söz konusu saldırılarda, İran Ordusu'na ait hava savunma sistemine, Cevşen Deniz Üssü'ne, havaalanı kontrol kulesine ve kıta sahanlığı helikopter hangarına zarar verilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Yoğun dumanın gözlemlendiği Hark Adası'nda, hava savunma sisteminin birkaç saat sonra faaliyete geçtiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savunmuştu.

Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
