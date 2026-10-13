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ABD'nin Georgia eyaletinde hız treni kazasında 1 kişi öldü, pek çok yaralı var

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ABD'nin Georgia eyaletindeki eğlence merkezinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, pek çok kişi yaralandı. Görgü tanıkları bir kişinin hız treninden düştüğünü ve düşme anının hatıra fotoğraflarına yansıdığını ifade etti; benzer oyuncaklar geçici olarak kapatıldı.

ABD'nin Georgia eyaletinde bir eğlence merkezinde meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, pek çok kişinin yaralandığı bildirildi.

ABC News kanalının haberine göre, görgü tanıkları bir kişinin hız treninden düştüğünü ve düşme anının hatıra fotoğraflarına yansıdığını ifade etti.

Yerel saatle 16.00 sularında meydana gelen kazanın ardından eğlence merkezine intikal eden polis yetkilileri, 1 kişinin öldüğünü ve pek çok kişinin yaralandığını açıkladı.

Hız treninin parkurun en üst kısmına yakın noktada durmasının ardından yolcuların tahliye edildiği anlar da görüntülere yansıdı.

Olayın ardından eğlence merkezindeki benzer oyuncaklar geçici olarak kapatıldı.

Kaynak: AA
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