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ABD'de Şükran Günü tatili döneminde ülkenin doğu kıyılarında yüz binlerce kişi şiddetli yağış ve fırtınadan olumsuz etkilendi.

NBC News televizyonunun haberine göre, ABD'nin doğu kıyılarında şiddetli yağış, sel ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) alınan verilere göre, başkent Washington'da "kayıtlara geçen en yağışlı Şükran Günü" yaşandı.

Sel suları, Virginia bölgesindeki Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'nda pistleri sular altında bıraktı.

Maryland'de şiddetli rüzgarlar nedeniyle bazı köprüler kapatıldı.

New York şehri de şimdiye kadarki en yağışlı Şükran Günü tatil dönemlerinden birini yaşadı.

Elektrik kesintilerini izleyen "PowerOutage.us" adlı internet sitesine göre, Pensilvanya, New Jersey ve Maryland eyaletlerinde yaklaşık 700 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı.

Canlı uçuş takip platformu FlightAware verilerine göre, 462 hava yolu seferi iptal edildi, 2 bin 700 hava yolu seferinde gecikme yaşandı.

Şükran Günü

ABD'de her yıl kasımın 4'üncü perşembesi "Şükran Günü" olarak kutlanıyor.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) tahminlerine göre, 30 Kasım'a kadar sürmesi beklenen Şükran Günü tatili döneminde yaklaşık 81 milyon Amerikalı evlerinden asgari 80 kilometre uzağa seyahat edebilir.

Kaynak: AA