İran basını: İran petrol tankeri ABD ablukası sırasında Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Güncelleme:
ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası iddiaları sırasında, İran'a ait bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran kara sularına ulaştığı belirtildi. Tankerin 2 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu ve herhangi bir engelle karşılaşmadan hedef noktasına ulaştığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'da İran ile gerçekleştirilen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından 12 Nisan'da sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a deniz ablukası sürecini başlatacaklarını iddia etmişti. Buna göre ABD, hiçbir geminin açık sulardan İran kıyı şeridine doğru hareket etmesine ve İran kara sularında ve limanlarında demir atmasına izin vermeyeceğini öne sürmüştü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisi ile savaş uçağının eşlik ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
