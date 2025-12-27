Haberler

ABD'nin Nijerya'daki hava saldırıları devlet başkanının onayıyla gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde gerçekleştirilen hava saldırıları, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun onayı ile ABD'nin koordinasyonu altında yapıldı. Saldırı, DEAŞ'ın yerel unsurlarla işbirliği içinde büyük çaplı terör saldırıları planladığı alanları hedef aldı.

ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a yönelik Nijerya'daki hava saldırılarının, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun onayıyla düzenlendiği bildirildi.

Nijerya Enformasyon ve Ulusal Yönelim Bakanı Mohammed İdris, ABD'nin Nijerya'nın Sokoto eyaletinde DEAŞ'a yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

İdris, Sokoto eyaletinde gerçekleştirilen hava saldırılarının Tinubu'nun onayıyla ve ABD ile yakın koordinasyon içinde yapıldığını belirtti.

Saldırıların, Sokoto eyaletinde Bauni Ormanı ekseninde bulunan DEAŞ unsurlarını hedef aldığını kaydeden İdris, istihbarat raporlarına göre söz konusu bölgelerin Sahel bölgesinden Nijerya'ya sızan yabancı DEAŞ mensuplarının, yerel unsurlarla işbirliği içinde ülkede büyük çaplı terör saldırıları planladıkları toplanma ve hazırlık alanları olarak kullanıldığını ifade etti.

İdris, saldırıların Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin tam katılımıyla, Savunma ve Dışişleri bakanları ile Genelkurmay Başkanı'nın gözetiminde yürütüldüğünü aktardı.

Trump, saldırıyı emretti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından 25 Aralık'ta Nijerya'nın kuzeybatısında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Trump, kendi emriyle Nijerya'nın kuzeybatısında saldırı düzenlendiğini ve saldırıda teröristlerin öldürüldüğünü kaydederek, "Hristiyanların öldürülmesinin devam etmesi halinde" bu saldırıların daha fazlasının olacağı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular

80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular
Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş'ten kötü haber

Yeşilçam'ın emektarından kötü haber