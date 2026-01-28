ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliği, Afganistan'da ölen askerler için konulan Danimarka bayraklarını kaldırdı

ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin, Afganistan'da ölen Danimarkalı askerlerin isimlerinin yazılı olduğu bayrakları kaldırması tepki topladı.

Danimarka'da yayın yapan TV2, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO müttefiklerinin Afganistan'da yeterli katkı sağlamadığına yönelik açıklamalarının ardından, ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliği önündeki saksılara Afganistan'da hayatını kaybeden 44 Danimarka askerinin isminin yazılı olduğu bayrakların yerleştirildiğini bildirdi. Haberde, bayrakları kimin yerleştirdiğine dair bilgi paylaşılmadı.

Sosyal medyadaki görüntülerde, büyükelçilik binası dışında bulunan saksılara yerleştirilen Danimarka bayraklarının güvenlik görevlisi tarafından toplandığı paylaşıldı.

ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, büyükelçilik olarak bu tarz durumlardan haberdar edilmeleri gerektiği belirtilerek, "Bayrakların kaldırılmasında kötü niyet yoktu. Elçilik yönetimi durumdan haberdar olsaydı, bayrakların yerinde kalması yönünde talimat verirdi." sözlerine yer verildi.

Bayrakların kaldırılmasına tepkiler geldi

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, TV2'ye yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin hareketini "garip" bulduğunu belirterek, "Bayraklar, Afganistan'da kaybettiğimiz Danimarkalı askerlerin en derin saygıyı hak ettiğinin güzel ve barışçıl bir göstergesiydi." dedi.

Kopenhag İklim, Çevre ve Teknolojiden Sorumlu Belediye Başkanı Line Barfod, üzerinde Danimarkalı askerlerin isimlerinin yazılı olduğu bayrakların kaldırılmasını "saygısızlık" şeklinde nitelendirerek, bayrakların tekrar yerine konulması çağrısında bulundu.

Danimarka Gaziler Birliği Başkanı Carsten Rasmussen ise büyükelçiliğin tavrını duyarsız ve gereksiz bulduğunu vurguladı.

TV2, günün ilerleyen saatlerinde bayrakların başka bir kişi tarafından yeniden saksılara yerleştirildiğini, ABD Büyükelçiliğinin başka bir müdahalede bulunmayacağını kaydetti.

Bu arada, bayrakların yerleştirildiği saksılar her ne kadar yürüyüş yolu üzerinde bulunsa da ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliği yönetiminde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Trump'ın söylemleri tepki çekmişti

ABD Başkanı Trump 22 Ocak'ta Fox News'e verdiği röportajda, ABD'nin Afganistan'da NATO birliklerine hiçbir zaman ihtiyaç duymadığını iddia etmiş ve müttefik güçlerin çatışma sırasında cepheden uzak durduklarını belirtmişti.

Bu açıklamalar, 20 yıllık görev sırasında kayıplar veren Danimarka, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Avrupalı müttefikler arasında tepkiyle karşılanmıştı.

Afganistan'daki NATO misyonlarında 2001-2021 yıllarında Almanya 59, İngiltere 457, Danimarka ise 44 askerini kaybetmişti.