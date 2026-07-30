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ABD'nin California eyaletinde yabancı devlet etkisi iddialarına ilişkin aramalar yapıldı

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ABD'nin California eyaletinin San Bernardino ilçesinde kamu yolsuzluğu ve yabancı devlet etkisi iddialarına yönelik soruşturma kapsamında yerel siyasi figürlerin ofisleri ile Çince yayın yapan bir medya şirketinin ofisinde arama yapıldı.

ABD'nin California eyaletinin San Bernardino ilçesinde kamu yolsuzluğu ve yabancı devlet etkisi iddialarına yönelik soruşturma kapsamında yerel siyasi figürlerin ofisleri ile Çince yayın yapan bir medya şirketinin ofisinde arama yapıldı.

Los Angeles Times gazetesine konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) eyaletin San Bernardino kentindeki soruşturma kapsamında yürüttüğü arama faaliyetlerine ilişkin detayları aktardı.

Buna göre yetkililer, FBI'ın ilçede görev yapan bir denetçinin evinde, ilçenin Ontario bölgesinin kent konseyi üyesinin ve Los Angeles'e bağlı West Covina bölgesindeki Çinli medya yapımcısı EDI Media'nın ev ve ofislerinde arama yaptığını ifade etti.

Yetkililer ayrıca FBI'ın Çinli bir aileye ait eyaletin Beverly Hills kentindeki bir eve baskın düzenlediğini aktardı.

FBI yetkilileri de, arama emri adreslerini doğruladı ancak aramalara konu olan kişilerin isimlerini açıklamayarak arama emirlerine ilişkin yeminli ifadelerin gizli olduğunu bildirdi.

Aramaların ardından herhangi bir kişinin tutuklanmadığı öğrenildi.

ABD'de, yerel yönetim yetkilileri ile Çin hükümeti arasındaki bağlantı iddialarına yönelik federal soruşturmalar derinleşiyor.

Kaynak: AA
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