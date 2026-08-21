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Berkeley'de Evsiz Çadırları Tartışma Yarattı

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UC Berkeley kampüsü yakınındaki iki sokak, evsiz çadırları ve çöplerle kaplanarak kaldırımları kullanılamaz hale getirdi. Bölge, yangın ve sağlık riskleri nedeniyle endişe yaratıyor ve yıllardır kamuoyu tepkisi ile davalara konu oluyor.

ABD'de, California Üniversitesi Berkeley (UC Berkeley) kampüsü yakınlarındaki iki sokağın çok sayıda evsiz çadırıyla kaplanması yeniden tartışma konusu oldu.

California eyaletinin Berkeley kentindeki UC Berkeley kampüsünde yer alan öğrenci yurtları yakınlarındaki iki sokak yeniden gündeme geldi.

Sıra sıra çadırların kurulmasıyla evsizler için kamp alanına dönüşen iki sokakta yol kenarı boyunca ayrıca birçok mobilya ve çöple karşılaşılıyor.

Havadan çekilen görüntülerde, çadır ve eşya yığınları nedeniyle kaldırımların kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

Yıllardır kamuoyunun tepkisinin yanı sıra davalara da konu olan kamp alanı, yangın ve sağlık riskleri nedeniyle de endişeye yol açıyor.

Kaynak: AA
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