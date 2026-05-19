Santa Rosa Adası'nda büyük yangın

ABD'nin California eyaletine bağlı Santa Rosa Adası'ndaki ulusal parkta çıkan yangında 14 bin 600 dönümden fazla alan kül oldu.

CBS News'ün haberine göre, itfaiye yetkilileri 15 Mayıs Cuma günü yerel saatle 16.20 civarında Santa Rosa Adası'ndaki Channel Adaları Ulusal Parkı'nda yangın çıktığını duyurdu.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının şimdiye kadar 14 bin 600 dönümden fazla alanı etkilediği belirtildi.

Yetkililer, yangının henüz kontrol altına alınamadığını ve çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Güney California açıklarında, Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalardan biri olan Santa Rosa Adası, bitki örtüsü, yaban hayatı ve arkeolojik zenginlikleriyle dikkati çekiyor.