ABD'nin başkentindeki saldırının hedefinin "ön bulgulara göre" Trump ve yönetimi olduğu belirtildi

ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche, Başkan Donald Trump ve ekibinin, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde dün gece yaşanan silahlı saldırının "muhtemel" hedefi olduğunu belirtti.

Blanche, CBS'e yaptığı açıklamada, "ön bulguların şüpheli silahlı saldırganın muhtemelen Trump ve yönetiminin üyelerini hedef aldığını gösterdiğine" işaret etti.

Şüphelinin, etkinliğin düzenlendiği Washington Hilton'da kaldığına değinen Blanche, silahlı saldırganın, önce Los Angeles'tan Chicago'ya, ardından da başkente trenle seyahat ettiğinin düşünüldüğünü söyledi.

Blanche, şüpheli kişinin yetkililerle aktif olarak işbirliği yapmadığını vurguladığı açıklamasında, müfettişlerin saldırganın silahı otelde monte ettiği yönündeki raporları incelediğini ve şüphelinin "çok uzağa gidemediğini" sözlerine ekledi.

Adalet Bakan Vekili Blanche ayrıca, yarın şüphelinin suç dosyasının oluşturulacağı ve hakkında dava açılacağı bilgilerini paylaştı.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki saldırı

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda 1 Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.