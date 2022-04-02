ABD'nin başkenti Washington'da ilk teravih namazı kılındı - Haberler

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ABD'nin başkenti Washington'da ilk teravih namazı kılındı

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD'nin başkenti Washington'da ilk teravih namazı kılındı

ABD'nin başkenti Washington DC civarında yaşayan yüzlerce Müslüman, ramazan ayının ilk teravih namazı için ülkenin en büyük camilerinden Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Camisi'nde bir araya geldi.

ABD'nin başkenti Washington DC civarında yaşayan yüzlerce Müslüman, ramazan ayının ilk teravih namazı için ülkenin en büyük camilerinden Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Camisi'nde bir araya geldi.

Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaleti sınırları içinde yer alan DCA, hem bölgede yaşayan Türklerin hem de farklı etnik kökenden Amerikalı Müslümanın ilk teravih için geldiği ibadet mekanı oldu.

Maryland, Washington ve Virginia'dan çok sayıda kişi ilk teravih namazını kılarak, ramazan ayına erişmenin sevincini yaşadı.

DCA, ramazan boyunca çok sayıda iftar organizasyonuna ve farklı ramazan etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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