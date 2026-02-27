Haberler

Nijerya: ABD'nin askeri desteği ücretsiz ve ortaklık çerçevesinde sürüyor

Güncelleme:
Nijerya Savunma Karargahı, ABD tarafından sağlanan askeri eğitim, istihbarat ve operasyonel desteğin terörle mücadele kapsamında ücretsiz sunulduğunu duyurdu. ABD askerleri, Nijerya'daki güvenlik güçlerine destek vererek, Boko Haram gibi terör gruplarına karşı mücadele edecek.

Nijerya Savunma Karargahı, ABD tarafından sağlanan askeri eğitim, istihbarat ve operasyonel desteğin küresel terörle mücadele politikası kapsamında ücretsiz sunulduğunu açıkladı.

Savunma Medya Operasyonları Direktörü Michael Onoja, ülkeye gelen ABD askerleri ve faaliyetlerine ilişkin basın toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu desteğin ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) aracılığıyla yürütüldüğünü belirtti.

ABD askerlerinin Nijerya'daki varlığının ortaklık çerçevesinde sürdüğünü dile getiren Onoja, "Eğitim, istihbarat ve ihtiyaç duyulan diğer alanlardaki destek, herhangi bir maliyet içermiyor." dedi.

Onoja, son dönemde Adamawa eyaleti ile ülkenin kuzeybatı kesimlerinde artan saldırı ve kaçırma olaylarına dikkati çekerek, güvenlik hareketliliğinin yeni terör sızmasından değil süren askeri operasyonların baskısı altındaki grupların yer değiştirmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Terörle mücadele operasyonlarının yoğunlaştırıldığını kaydeden Onoja, güvenlik güçlerinin silahlı gruplara yönelik faaliyetlerinin sürdüğünü, tehdit unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

ABD askerlerinin Nijerya'ya konuşlandırılması

ABD'nin terörle mücadele kapsamında göndermeyi planladığı askerlerin ilk bölümünün 15 Şubat'ta ülkeye ulaştığı bildirilmişti.

Yetkililer, konuşlandırılan yaklaşık 100 askerin kuzeydoğudaki Maiduguri kentine ve Bauchi eyaletine intikal ettiğini, personelin istihbarat paylaşımı, taktik eğitim ve stratejik danışmanlık alanlarında görev yapacağını açıkladı.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Samaila Uba, dün yaptığı açıklamada askerlerin muharip görev üstlenmeyeceklerini ve faaliyetlerin Nijerya güvenlik güçlerinin komutasında yürütüleceğini belirtti. Uba, ABD'li askerlerin özellikle Boko Haram'ın etkin olduğu bölgelerde teknik destek sağlayacaklarını ifade etti.

Öte yandan AFRICOM yetkilileri de konuşlandırmanın iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği kapsamında yürütüldüğünü duyurmuştu.

