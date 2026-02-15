Haberler

ABD'nin terörle mücadele amacıyla ilk etapta gönderdiği 100 asker Nijerya'ya ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, terörle mücadele kapsamında Nijerya'ya gönderdiği 200 askerin yarısının Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'ye ulaştığını açıkladı. Askerler, istihbarat paylaşımı ve stratejik danışmanlık görevlerinde bulunacak.

ABD'nin terörle mücadele kapsamında Nijerya'ya göndermeyi planladığı 200 askerin yarısının ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'ye ulaştığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijeryalı ve ABD'li yetkililer, 200 askerin yer alması planlanan misyonun ilk aşamasında konuşlandırılan personelin istihbarat paylaşımı, taktik eğitim ve stratejik danışmanlık alanlarında görev yapacağını açıkladı.

Nijerya Savunma Bakanı Christopher Musa, ABD askerlerinin doğrudan muharip görev üstlenmeyeceklerini, tüm operasyonların Nijerya güvenlik güçlerinin komutasında yürütüleceğini ifade etti.

Yetkililer, ABD'li askerlerin özellikle Boko Haram'ın etkin olduğu kuzey bölgeleri ile şiddet olaylarının yaşandığı Orta Kuşak'ta danışmanlık ve teknik destek sağlayacağını bildirdi.

İki ülke de işbirliğinin Nijerya'nın terörle mücadele kapasitesini güçlendirmeyi ve egemenliğini korumayı amaçladığını vurguladı.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, 4 Şubat'ta Nijerya'ya küçük bir askeri ekip gönderildiğini açıklamış, ne zaman Nijerya'ya ulaştığına ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

Nijerya Savunma Karargahı, konuşlandırmanın iki ülke arasındaki işbirliği kapsamında gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Açıklamada, işbirliğinin kapasite geliştirme, profesyonel askeri eğitim, istihbarat paylaşımı, lojistik destek ve terörizm ile sınır aşan tehditlere karşı stratejik diyaloğu kapsadığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev satışında yeni dönem resmen başladı! Cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor

Yeni dönem başladı! Aman dikkat, cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor
Dünyanın en büyüklerindendi, yüzlerce şubesini kapatıyor

Dev fast food zinciri zor durumda! Yüzlerce şubesini kapatıyor
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı

"Savaşa hazırlık" sinyali: Uçak gemilerini oraya konuşlandıracağız
Bahar havası kısa sürecek! Tarih verildi, sağanak geliyor

Bahar havası bitiyor! Tarih belli, her şey tepetaklak olacak
Ev satışında yeni dönem resmen başladı! Cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor

Yeni dönem başladı! Aman dikkat, cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi

Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti