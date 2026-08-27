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ABD-Nijerya Ortak Askeri Eğitimleri

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LAGOS/ ABD, güvenlik işbirliği kapsamında Nijerya ordusuna yönelik insansız hava araçları (İHA), muharebe sahasında ilk yardım ve çeşitli operasyonel alanlardaki eğitimlerini artırdı.

LAGOS/ ABD, güvenlik işbirliği kapsamında Nijerya ordusuna yönelik insansız hava araçları (İHA), muharebe sahasında ilk yardım ve çeşitli operasyonel alanlardaki eğitimlerini artırdı.

ABD Afrika Komutanlığının (AFRICOM) açıklamasına göre, ABD'li ve Nijeryalı askerler, ülkenin kuzeydoğusundaki Bauchi eyaletinde Nijerya ordusunun operasyonel kapasitesini ve hazırlık düzeyini artırmaya yönelik eğitimler gerçekleştiriyor.

Amerikalı ve Nijeryalı yetkililerin belirlediği eğitim programı, muharebe sahasında ilk yardımı, silah kullanımını, kamuflajı, su arıtmayı ve test yöntemlerini, patlayıcı mühimmatın etkisiz hale getirilmesini, küçük birlik taktiklerini ve İHA kullanımını kapsıyor.

AFRICOM, eğitimlerle askeri tecrübenin paylaşılmasını, Nijerya ordusunun kapasitesinin artırılmasını ve iki ülkenin askeri personeli arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Nijeryalı askerlerin özellikle İHA eğitimlerine ilgi gösterdiği kaydediliyor. ABD'li askeri personel, Nijerya Hava Kuvvetleri Özel Kuvvetler Alayından yaklaşık 10 personele İHA'ların kullanımı ve bu sistemlerden elde edilen verilerin askeri operasyonlarda değerlendirilmesi konusunda uygulamalı eğitim verdi.

ABD ile Nijerya orduları, ortak eğitimlerle birlikte hareket etme kabiliyetlerini geliştirmeyi ve iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

AFRICOM, temmuz ayında belirli bir terörle mücadele operasyonu kapsamında konuşlandırdığı askerlerin büyük bölümünü Nijerya'dan çektiğini ancak istihbarat paylaşımını ve güvenlik alanındaki işbirliğini sürdürdüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA
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