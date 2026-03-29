İsrail basını: CENTCOM Komutanı İsrail'de Genelkurmay Başkanı Zamir ile bir araya geldi

Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bir araya gelerek İran'a yönelik gerçekleştirilen ortak askeri saldırıları görüştü. ABD ve İsrail, İran'a askeri saldırı başlatırken, İran da bölgedeki ABD üslerine karşılık vermeye başladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın İsrail'de Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüştüğü belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, CENTCOM Komutanı Cooper'ın bugün İsrail'i ziyaret ettiği aktarıldı.

Haberde, CENTCOM Komutanı Cooper'ın Genelkurmay Başkanı Zamir ile gerçekleştirdiği toplantıda İran'a düzenledikleri ortak saldırıları ele aldığı kaydedildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Burak Dağ
