CENTCOM Komutanı Cooper'in ateşkesin uygulanmasını sağlamak amacıyla Suriye'yi ziyaret ettiği bildirildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'in, terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştükten sonra Şam yönetimiyle terör örgütü arasında varılan ateşkesin uygulanmasını sağlamak için dün Suriye'yi ziyaret ettiği aktarıldı.

Al Arabiya televizyonunun adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberinde, CENTCOM Komutanı Cooper'in, dün Irak'ın kuzeyinde YPG/SDG elebaşı Abdi ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmenin ardından Cooper'in Şam ile YPG/SDG arasında varılan ateşkesin uygulanmasını sağlamak ve DEAŞ'lı teröristlerin Irak'a transferine ilişkin süreci ele almak için Suriye'yi ziyaret ettiği aktarıldı.

Haberde, Cooper'in ziyaretiyle ayrıca Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki tansiyonun daha da tırmanmasını önlemeyi amaçladığı kaydedildi.

CENTCOM'dan Cooper'in YPG/SDG elebaşı Abdi ile görüştüğü ve Suriye'yi ziyaret ettiği yönündeki habere ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, elebaşı Abdi ve YPG/SDG'nin sözde siyasi kanadındaki elebaşlarından İlham Ahmed ile dün Erbil'de bir araya gelmişti.

Görüşmede, Suriye yönetimiyle YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın ele alındığı bildirilmişti.