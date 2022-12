ABD Medyası: Kar Fırtınası Buffalo'da Irksal ve Sınıfsal Ayrımları Körükledi

ABD'nin New York eyaletine bağlı Erie County'de bulunan Amherst'in bir sakini bir binanın önünden kar kaldırıyor, 24 Aralık 2022. (Xinhua)

Çevredeki daha zengin ve beyazların yaşadığı banliyöler daha hazırlıklı görünüyor, karla mücadeleleri daha iyi koordine ediliyor, enerji şebekeleri ve yolları daha hızlı biçimde eski haline getiriliyor.

NEW YORK, 29 Aralık (Xinhua) -- The Washington Post'un Perşembe günü bildirdiğine göre, ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan New York eyaletine bağlı Buffalo, son 10 yılın en ölümcül felaketinin ardından toparlanmaya başlarken, günlerce soğuk evlerde yeterli yiyecek bulamadan mahsur kalan, sokakları hala kardan temizlenmemiş insanların içinde bulunduğu kötü durum, şehri uzun süredir kutuplaştıran derin ekonomik ve ırksal fay hatlarını yeniden ateşledi.

Yetkililer, 30'dan fazla kişinin öldüğünü, bunların evlerinde, otomobillerinde ve dışarıda kar yığınlarında bulunduğunu söylüyor. Habere göre, çok sert rüzgar ve yoğun kar, hafta sonu acil durum müdahale çabalarını felç etti ve daha savunmasız olanları kurtarmak ve onlara bakmak için çalışan gönüllü yurttaş gruplarını harekete geçirdi.

Haberde, "Şehirde fatura netleştikçe, 10 civarında bölge sakini ve toplum lideri, röportajlarda, yoksulluk, gıda ürünlerine erişimin zor olması, barınma olanaklarının yetersizliği ve hükümetin yatırım eksikliği gibi yapısal sorunlar, işçi sınıfı ile siyahlar ve Latin kökenlilerin yaşadığı mahallelerdeki olumsuz etkileri çok daha kötüleştirdi" denildi.

Habere göre, bölge sakinleri ve liderler, çevredeki daha zengin ve beyazların yaşadığı banliyölerin daha hazırlıklı göründüğü, karla mücadelelerinin daha iyi koordine edildiği, enerji şebekelerinin ve yollarının daha hızlı biçimde eski haline geldiği yönündeki endişelerini dile getirdi.

Haberde bir bölge sakininin "Bu bölge, bu sistemik sorunlardan çok ağır bir şekilde etkileniyor ve bunun nedeni büyük ölçüde yoksulluk ... ve yoksul insanlar beyaz olmayan insanlardan çıkıyor" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Rapora göre ülkenin en fakir şehirlerinden biri olan Buffalo yüksek derecede ayrımcılığa maruz kalmış durumda ve özellikle bu yıl pandemiden sert şekilde etkilendi.