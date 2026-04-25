ABD, Mali'deki saldırıları kınadı

ABD, Mali'nin başkenti Bamako başta olmak üzere ülke genelinde bildirilen saldırıları kınadığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Afrika İşleri Bürosu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Birleşik Devletler, Mali'deki bugünkü terör saldırısını şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin Mali halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğu belirtilerek, ülkede ve bölgede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmeye devam edileceği ifade edildi.

Mali ordusu, kimliği belirsiz terörist grupların başkent Bamako başta olmak üzere ülkedeki farklı askeri noktalara saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Ülkede sabah erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlarken, Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ve Kidal, Gao ile Sevare başta olmak üzere birçok şehirde yoğun silah sesleri, patlamalar ve çatışmalar rapor edildi.