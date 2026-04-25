ABD, Mali'deki saldırıları kınadı

ABD, Mali'nin başkenti Bamako başta olmak üzere ülke genelinde bildirilen saldırıları kınadığını bildirdi.

ABD, Mali'nin başkenti Bamako başta olmak üzere ülke genelinde bildirilen saldırıları kınadığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Afrika İşleri Bürosu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Birleşik Devletler, Mali'deki bugünkü terör saldırısını şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin Mali halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğu belirtilerek, ülkede ve bölgede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmeye devam edileceği ifade edildi.

Mali ordusu, kimliği belirsiz terörist grupların başkent Bamako başta olmak üzere ülkedeki farklı askeri noktalara saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Ülkede sabah erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlarken, Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ve Kidal, Gao ile Sevare başta olmak üzere birçok şehirde yoğun silah sesleri, patlamalar ve çatışmalar rapor edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Haberler.com
500

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

Bu görüntüye tepkisi sert oldu

Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya gelen Okan Buruk, dua istedi

Kur'an kursu öğrencileriyle buluşan Okan Buruk, bakın ne istedi
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı

New York'un Müslüman belediye başkanı haddini aştı
Micheal Olise sınırları zorlamaya devam ediyor! Bu kez de el hareketi çekti

Son yaptığıyla sabırları taşırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

Bu görüntüye tepkisi sert oldu

Bayern Münih ile şaka olmaz! 3-0'dan muhteşem geri dönüş

Fark atıyoruz diye sevindikleri maçta 30 dakikada tepetaklak oldular
Kayserispor taraftarı önünde ligde kalma umutlarını artırdı

Süper Lig'i karıştıran sonuç