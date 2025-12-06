Haberler

ABD, Lübnan'a 90,5 milyon dolarlık askeri araçların olası satışını onayladı

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a 90,5 milyon dolar değerinde orta sınıf taktik araçların satışına onay verdi. Bu adım, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin tehditlerle mücadele kapasitesini artırmayı ve terörle mücadele önlemlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Lübnan'a 90,5 milyon dolar değerinde orta sınıf taktik araçların olası satışına onay verdiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), Lübnan'a olası askeri satışa ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 90,5 milyon dolar değerindeki orta sınıf taktik araçlar ile ilgili ekipmanların satışının, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut ve gelecekteki tehditlerle mücadele kapasitesini artıracağı ve terörle mücadele önlemlerini etkin şekilde uygulayabilmesini sağlayacağı kaydedildi.

Söz konusu satışın, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklediği vurgulanan açıklamada, satışın Lübnan'ı Orta Doğu'da "siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için önemli bir ortak" olarak güçlendireceği belirtildi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
