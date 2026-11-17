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ABD'nin Londra Büyükelçiliği, İngiltere ve Avrupa genelinde terör saldırıları riskine karşı buraları ziyaret edecek ABD'lilere dikkatli olmaları yönünde uyarı yaptı.

ABD'nin Londra Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada İngiltere ve Avrupa'da Noel tatilinin yaklaştığı belirtilerek, "ABD vatandaşları çevrelerinde yaşananlar karşısında dikkatli olmalı ve kişisel güvenlik önlemlerine dikkat ederek çevresel farkındalıklarını yüksek tutmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada kalabalıkların ve toplu etkinliklerin risk taşıdığına işaret edilerek "Büyük toplantılar ve halka açık etkinlikler terör örgütleri ve suçlulara hedef olmak için fırsat vermektedir. Münferit hareket edenler de dahil olmak üzere teröristler hiç uyarmadan saldırabilir, pazar, ulaşım noktaları, alışveriş merkezleri, ibadethaneler ve diğer kamusal alanlar gibi turistik mekanlar hedef olabilir." ifadelerine yer verildi.

ABD vatandaşlarının bu tatil döneminde kalabalık yerlerde dikkatli olması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "Özellikle yoğun ve kalabalık turistik bölgelerde daha fazla dikkatli olunmalı, polis ve acil durum personelinin uyarıları dikkate alınmalıdır." uyarısı yapıldı.

Açıklamada Avrupa'da tatil döneminde yolculukların da aksayabileceğinin altı çizilerek, "Son aylarda artan sıklıkta grevler ve eylemler yapılıyor. Kasım ayında Avrupa'daki sivil havacılığa yönelik asılsız bombalı saldırı tehditleri uçuşları aksattı. Amerikalılar tatil boyunca yerel haberleri takip etmeli, hayatı ve ulaşımı etkileyecek gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalı." ifadeleri kullanıldı.

ABD vatandaşlarına güvenlik uyarılarını anlık olarak alabilecekleri Akıllı Seyahat Kayıt Programı'na (STEP) kayıt olmaları da tavsiye edildi.

Kaynak: AA