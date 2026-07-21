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Wednesday, Türkiye'deki ilk konserini 17 Ağustos'ta verecek

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ABD'li alternatif rock grubu Wednesday, 17 Ağustos'ta Blind sahnesinde Türkiye'deki ilk konserini gerçekleştirecek. Karly Hartzman liderliğindeki grup, indie rock ve country etkileriyle tanınıyor.

ABD'li alternatif rock grubu Wednesday, Türkiye'deki ilk konserini 17 Ağustos'ta Blind sahnesinde verecek.

Karly Hartzman liderliğinde çalışmalarını sürdüren Wednesday, indie rock ve country etkilerini bir araya getiren müzik anlayışıyla tanınıyor.

Grup, "Bleeds" adlı son albümünde eski üyelerinden MJ Lenderman'ın katkısıyla hazırlanan şarkılara yer verirken, bir önceki albümü "Rat Saw God" ile de uluslararası müzik çevrelerinin dikkatini çekti.

Wednesday, son yıllarda aralarında Primavera Sound'un da bulunduğu uluslararası müzik festivallerinde sahne aldı.

Kaynak: AA / Özlem Limon
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