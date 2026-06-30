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ABD Temsilciler Meclisi üyesinden, Suriye'nin terörizmi destekleyen devlet statüsünün kaldırılması çağrısı

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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson, Suriye'nin 'terörizmi destekleyen devlet' statüsünün kaldırılması ve seyahat uyarısının düşürülmesi çağrısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise incelemenin sürdüğünü belirtti.

ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson, Şam yönetiminin "barışa doğru adım attığını" belirterek, Suriye'nin "terörizmi destekleyen devlet" statüsünün kaldırılması ve seyahat uyarısının düşürülmesi çağrısında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler ve Silahlı Kuvvetler komitelerinin üyesi olan Wilson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Wilson, Suriye'nin çok kısa bir süre içinde barış ve refah yolunda tarihi adımlar attığını belirterek, Başkan Donald Trump'ın bölgesel gündemini hayata geçirmek ve terörle mücadele etmek için ABD ile işbirliği yaptığını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Suriye'nin tüm gereksinimleri karşıladığını tespit ettiğini savunan Wilson, "Suriye'nin terörizmi destekleyen devlet statüsü kaldırılmalı. Mevcut gerçekliği yansıtacak şekilde seyahat uyarısını düşürmek, yatırımları ve turizmi istikrara kavuşturmak için Dışişleri Bakanlığı ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum. Suriye'ye bir şans verin." ifadelerine yer verdi.

ABD'li yetkili incelemenin devam ettiğini vurguladı

Abd Dışişleri Bakanlığı'ndan ismini vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık yetkilisi, incelemenin devam ettiğini ve bunun Kongre tarafından belirlenen ilgili yasalara ve kriterlere uygun olarak yürütüldüğünü ifade etti.

Yetkili, zamana ilişkin herhangi bir detaya yer vermeyerek, "Suriye'nin terörizmi destekleyen ülkeler listesinden çıkarılmasından önce hem Dışişleri Bakanlığı hem de Başkan tarafından atılması gereken bir dizi adım var." dedi.

Suriye'nin ABD'de "terörizmi destekleyen devlet" statüsü

Suriye, 1979'dan beri ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "terörizmi destekleyen devletler" listesinde yer alıyor.

Şam yönetimi, bu statüyü Küba, Kuzey Kore ve İran ile paylaşıyor ve bu etiket, güvenlik yardımı, finansal işlemler ve yabancı yatırımlar konusunda geniş kapsamlı kısıtlamalar getiriyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 2025 Kasım'da Beyaz Saray'ı ziyaret etmişti. Bu durum, Suriye'nin 1946'daki bağımsızlığından bu yana bir devlet başkanının ABD'ye yaptığı ilk ziyaret olarak kayda geçmişti.

Şara'nın Beyaz Saray ziyaretinden kısa bir süre sonra Suriye, 2014'te ABD öncülüğünde kurulan DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyona 90. üye olarak katılmış ve koalisyonla "siyasi işbirliği deklarasyonu" imzalamıştı.

Buna rağmen Suriye'nin "terörizmi destekleyen devlet" statüsü, yürürlükte kalmaya devam etmişti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
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