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ABD Kongre Üyesi Khanna, Batı Şeria'da tanık olduğu olayları "insanlık dışı" şeklinde niteledi

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ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şahit olduğu insanlık dışı muameleleri ve su eşitsizliğini anlattı. Khanna, bölgede İsrailli yerleşimciler ve ordu tarafından alıkonulduğunu da belirtti.

ABD'de Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna, işgal altındaki Filistin topraklarını ziyareti sırasında Filistinlilere yönelik şahit olduğu olayları "insanlık dışı" şeklinde nitelendirdi.

Khanna, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı videoda, Batı Şeria'da İsrail ordusu tarafından alıkonulmasının ardından evine döndüğünü açıkladı.

Ziyareti sırasında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından alıkonulduğunu ve İsrail ordusunun da içinde bulundukları aracı abluka altına alanlara yardım ettiğini belirten Khanna, Batı Şeria'da görüştüğü Filistinlilerin yaşadıklarından derinden etkilendiğini vurguladı.

Khanna, bazı Filistinli ailelerin tuvalet sifonunu çekmeye ya da kıyafetleri yıkamaya yetecek kadar suya erişemediğini, buna karşın Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dört kat daha fazla su kullandığını kaydetti.

Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde görüştüğü esnafın "yerleşimcilerin üzerlerine idrar yaptığını, asit ve çürümüş sebzeler attığını anlattığını" aktaran Khanna ayrıca, Filistin asıllı ABD vatandaşı bir kişinin de İbranice konuşamadığı gerekçesiyle bir kontrol noktasında dövüldüğünü ve parasının alındığını anlattığını belirtti.

Khanna, "Batı Şeria'da olanlar insanlık dışı. Hiçbir insan buna göz yummaz." ifadelerini kullanarak, platformunu Filistinlilerin sesi olmak için kullanmak istediğini söyledi.

İşgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret eden ABD Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Khanna, Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde önce Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ardından ise İsrail ordusu tarafından alıkonulduğunu duyurmuştu.

New York Times (NYT) gazetesinin konuya ilişkin haberinde, Khanna'nın 90 dakika boyunca bölgeden ayrılmasına izin verilmediği ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hakaretlerine maruz kaldığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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