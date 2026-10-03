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ABD'li Senatör Van Hollen, Kongre'ye İran savaşının finansmanını kesme çağrısı yaptı

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ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, ülkesinin Orta Doğu'ya USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ve bir deniz piyade tümeni daha gönderme kararına tepki gösterdi. Van Hollen, İran ile savaşın finansmanını Kongre'nin kesmesi çağrısında bulundu.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, ülkesinin Orta Doğu'ya "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi ile bir deniz piyade tümeni daha gönderme kararına tepki göstererek, Kongrenin İran ile savaşta sağlanan finansmanı kesmesi gerektiğini belirtti.

Van Hollen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin bölgede askeri varlığını artırmasını tepkiyle karşıladı.

Senatör Van Hollen, İran ile savaşta ölen ABD'li askerlerin sayısını gizlemekle suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a karşı "yasa dışı" yürüttüğü savaşta bölgeye yeni askeri birlikler gönderdiğini kaydetti.

"Trump, gelecek ay savaşı yeniden başlatmayı planladığını söylerse ona inanın." ifadesini kullanan Van Hollen, Kongrenin savaş için sağlanan finansmanı kesmesi gerektiği çağrısında bulundu.

ABD, Orta Doğu'ya 10 bin civarında ek asker gönderiyor

ABD'de Wall Street Journal gazetesine bilgi veren ABD'li yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu'ya 9 bin ila 10 bin ek asker göndereceğini belirtmişti.

Yetkililer, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin 27 Eylül'de San Diego'daki ana limanından ayrıldığını aktararak, deniz piyadelerini taşıyan üç amfibi gemiden oluşan USS Makin Island Amfibi Hazırlık Grubu'nun da 28 Eylül'de yola çıktığını ve kasım ayı sonuna kadar bölgeye ulaşacağını kaydetmişti.

USS Theodore Roosevelt, 7 Ekim 2023 sonrasında Orta Doğu'ya gönderilmiş ve bir süre sonra rotasyon için ABD'ye dönmüştü.

ABD'nin halihazırda Orta Doğu'da USS George H.W. Bush ve USS George Washington adlı iki uçak gemisi ve yaklaşık 50 bin askeri bulunuyor.

Kaynak: AA
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