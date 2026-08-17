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Oyuncu Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti

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Heroes ve Nashville dizileriyle tanınan ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında vefat etti. Babası ölümü duyurdu; neden açıklanmadı. Panettiere, depresyon ve bağımlılıkla mücadelesiyle biliniyordu.

LOS "Heroes" ve "Nashville" dizilerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti.

Panettiere'nin babası Skip Panettiere, kızının ölümünü yaptığı açıklamayla duyurdu.

Oyuncunun ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

ABD'de 1989'da doğan Panettiere, kariyerine çocuk oyuncu olarak reklam ve dizilerde rol alarak başladı.

"Heroes" dizisinde oynayan Panettiere, 2006'daki bu rolünün ardından dünya çapında ün kazandı. Oyuncu daha sonra yer aldığı "Nashville" dizisindeki performansıyla 2 kez Altın Küre'ye yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösterildi.

Panettiere daha önce, alkol bağımlılığı ve depresyonla mücadelesini kamuoyuyla paylaşmış, yıllarca depresyon, anksiyete ve madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini söylemişti.

Hayden Panettiere, "Nashville" dizisinin çekimleri devam ederken 2015'te rehabilitasyona başlamıştı.

Kaynak: AA
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