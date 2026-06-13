WSJ: ABD'de eyalet başsavcıları yapay zeka şirketi OpenAI hakkında soruşturma başlattı

ABD'de bir grup eyalet başsavcısının, OpenAI'ın veri kullanımı ve kullanıcı güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle yapay zeka şirketi hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'de bir grup eyalet başsavcısı, OpenAI'ın uygulamalarına yönelik inceleme başlattı.

New York Başsavcılığı tarafından OpenAI'a gönderilen celpte, şirketten kullanıcı güvenliği, reklam faaliyetleri, kullanıcı etkileşimi, tüketici verilerinin işlenmesi, çocuklar ve yaşlılara yönelik uygulamalar ile yapay zeka modellerine ilişkin belge ve bilgi talep edildi.

Konuya ilişkin WSJ'ye açıklamada bulunan bir OpenAI sözcüsü, eyalet başsavcılarının dile getirdiği endişeleri ciddiye aldıklarını ve soruşturma kapsamında yetkililerle işbirliği yapacaklarını belirtti.

Florida eyaleti, haziran başında OpenAI ve şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'a dava açan ilk eyalet olmuştu.

Dava dilekçesinde, OpenAI'ın kullanıcılar için risk oluşturabilecek bir ürünü bilerek kullanıma sunduğu ve uyarıları dikkate almadığı iddia edilmişti.