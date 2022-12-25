ABD'li Ekonomist: Çin Ekonomisinin 2023 Yılında Güçlü Bir Toparlanma Göstermesi Bekleniyor

ABD'li kıdemli bir ekonomist, altta yatan gücü ve politika teşvikiyle desteklenen Çin ekonomisinin gelecek yıl güçlü bir toparlanma göstermeye hazırlandığını söyledi.

ABD'li kıdemli bir ekonomist, altta yatan gücü ve politika teşvikiyle desteklenen Çin ekonomisinin gelecek yıl güçlü bir toparlanma göstermeye hazırlandığını söyledi.

Doğu Asya konusunda uzman bir kalkınma ekonomisti olan Albert Keidel, Çin ekonomisinin Kovid salgınlarından ve karmaşık bir uluslararası ortamdan kaynaklanan zorlukların ortasında direncini koruduğunu söyledi.

SES 1 (İngilizce): ALBERT KEİDEL, George Washington Üniversitesi'nde misafir iktisat profesörü:

"Genel olarak 2023, toparlanma yılı olmalı. Yatırımlarda çok sayıda teşvik var. Dolayısıyla altta yatan ekonominin çok güçlü olduğunu ve Kovid'in yol açtığı kesintilerden geçerken diğer uçtan gerçekten sağlıklı çıkacağını görüyorum."

SES 2 (İngilizce): ALBERT KEİDEL, George Washington Üniversitesi'nde misafir iktisat profesörü:

"Çin ekonomisi güçlü olacak. Ürünler ve malzemelere yönelik talebin bir kaynağı olacak. İhracatı oldukça güçlü. Dolayısıyla küresel talep açısından bir merkezi destek noktası olacak."

SES 3 (İngilizce): ALBERT KEİDEL, George Washington Üniversitesi'nde misafir iktisat profesörü:

"Yüksek teknoloji alanının, dolayısıyla da e-ticaretin hızlanmış göründüğünü söylememiz gerekiyor. Bence en güçlü nokta, yatırım seviyelerinin, özellikle kamu yatırımlarının oldukça yüksek olması. Bu ayrıca genişlemenin gelecek yıl ve 2024'te devam etmesi açısından da iyiye işaret. Yüksek yatırım oranları, iyi konuşlandırılmış yatırım projeleri, hem kar amacı güden yatırımlar hem de kamu yatırımları ile ulusal düzeyde toplam talep, enflasyona yol açmayacak şekilde yönetiliyor."

SES 4 (İngilizce): ALBERT KEİDEL, George Washington Üniversitesi'nde misafir iktisat profesörü:

"Yani yüksek düzeyde akıllı yatırım ve aynı zamanda eyalet seviyesinde hükümetler aracılığıyla çalışan bir merkezi hükümetin mali politikasıyla yönetilen makro talebin kombinasyonu... İşte bunların hepsi geçmişte on yıllar boyunca Çin'in sağlıklı bir düzeyde büyümesini devam ettiren formüldür. Ayrıca bence bu güç, bu kombinasyon şu anda fazlasıyla belirgin. Kovid kesintilerini atlattığımızda, Çin ekonomisi uzun süredir olduğu gibi işlemeye geri dönecek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri New York'tan bildiriyor. (XHTV)