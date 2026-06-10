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Myanmar'da ABD'li diplomatın ölü bulunduğu öne sürüldü

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ABD'nin Myanmar Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomat, iki hafta önce bir otel odasında ölü bulundu. Olay cinayet olarak soruşturulurken, Tayland asıllı bir kadın gözaltına alındı.

ABD'nin Myanmar'daki büyükelçiliğinde görevli bir ABD'li diplomatın ölü bulunduğu ve olayla ilgili Taylandlı bir kadının gözaltına alındığı öne sürüldü.

Associated Press'in (AP) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Yangon Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomat 2 hafta önce bir otel odasında ölü bulundu.

Taylandlı ve ABD'li yetkililer, diplomatın ölümünü doğrularken, konuya ilişkin detay vermekten kaçındı.

Myanmar polisi ise olayı "cinayet" olarak değerlendirdiklerini ve ???????soruşturma dahilinde Tayland asıllı bir kadının gözaltına alındığını ifade etti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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