ABD: İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş haklarını engellemesinden dolayı Gazze'de fiyatlar fırladı

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, Gazze'de piyasa fiyatlarının aşırı artmasının " İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri engellemesi" nedeniyle olduğunu ileri sürdü.

Bruce, Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "Filistin Sorunu da Dahil Olmak Üzere Ortadoğu'daki Durum" başlığıyla düzenlenen oturumda konuştu.

Bruce, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş haklarını ve özgürlüklerini hukuka aykırı bir şekilde engellemesi nedeniyle Gazze'de piyasa fiyatları fırladı ve bu durum insani yardım tedarik zincirlerini aksattı." ifadelerini kullandı.

ABD'li diplomat, Gazze'de temel gıda maddeleri, yemeklik yağ ve diğer kritik malların piyasa fiyatlarını istikrara kavuşturmak için adımlar attıklarını ve aynı zamanda ailelerin pazarlara erişimini genişletmeye yardımcı olduklarını söyledi.

Bruce, "Başkan (Donald) Trump'ın 20 maddelik barış planında açıkça belirtildiği gibi, Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, radikalleşmeden ve terörden arındırılmış bir bölge haline gelmelidir." dedi ve Hamas'ın silahlarını bırakması sonrası odaklarının "Gazze halkının yararına, yeniden yapılanma aşamasına kayacağını" öne sürdü.

"Hamas, Gazze halkının acılarından faydalanmanın bir başka yolu olarak bu süreci kontrol etmeyi bırakmalıdır." diyen Bruce, Gazze'de insani koşulların iyileşmesi için, İsrail ve BM'nin insani yardım ortaklarıyla "her gün çalıştıklarını" söyledi.

Bruce, "Ortaklarımız ve Barış Kurulu ile istikrarı teşvik etmek, Gazze'de güvenilir ve yasal yönetimi yeniden tesis etmek ve bölgede kalıcı barışı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.