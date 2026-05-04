ABD'li Büyükelçi, olası Avn-Netanyahu görüşmesinin "kayıp ya da taviz" olmadığını söyledi

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla yapılacak olası bir görüşmenin "kayıp ya da taviz" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsa, başkent Beyrut'ta Maruni Patriği Kardinal Mar Beşara Butrus er-Rai'yi ziyaret etti.

Görüşmede İsa, Patrik'e yönelik karalama kampanyalarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Birlikte yaşamaya inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsa ayrıca, Avn ile Netanyahu arasında Trump'ın katılımıyla yapılması planlanan olası görüşmenin "kayıp ya da taviz" olarak görülmemesi gerektiğini dile getirdi.

Avn'ın ABD'ye yapacağı ziyaretin, Lübnan'ın taleplerinin gündeme getirilmesine imkan tanıyacağını belirten İsa, ABD'nin Lübnan'ın bağımsızlığını, onurunu ve ekonomisini korumak istediğini ifade etti.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçilerinin 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti. Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

ABD Başkanı Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor. Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.