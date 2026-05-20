ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muameleyle övünen Ben-Gvir'i kınadı
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in uluslararası sularda alıkonulan aktivistlere kötü muameleyle övünmesine tepki gösterdi.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muameleyle övünerek sosyal medyasında paylaşan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e tepki gösterdi.
Büyükelçi Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Ben-Gvir'in Usdud (Aşdod) Limanı'na getirilen aktivistleri provoke etmeye çalışması ve İsrail güçlerinin kötü muamelesiyle övünmesine ilişkin açıklama yaptı.
Huckabee, "ulusunun onuruna ihanet eden" Ben-Gvir'in eyleminin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil olmak üzere tüm üst düzey İsrailli yetkililerin öfke ve kınamasına yol açtığını belirtti.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.
Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.