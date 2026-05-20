ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muameleyle övünen Ben-Gvir'i kınadı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muameleyle övünerek sosyal medyasında paylaşan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e tepki gösterdi.

Büyükelçi Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Ben-Gvir'in Usdud (Aşdod) Limanı'na getirilen aktivistleri provoke etmeye çalışması ve İsrail güçlerinin kötü muamelesiyle övünmesine ilişkin açıklama yaptı.

Huckabee, "ulusunun onuruna ihanet eden" Ben-Gvir'in eyleminin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil olmak üzere tüm üst düzey İsrailli yetkililerin öfke ve kınamasına yol açtığını belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.