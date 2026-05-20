Haberler

ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muameleyle övünen Ben-Gvir'i kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in uluslararası sularda alıkonulan aktivistlere kötü muameleyle övünmesine tepki gösterdi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muameleyle övünerek sosyal medyasında paylaşan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e tepki gösterdi.

Büyükelçi Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Ben-Gvir'in Usdud (Aşdod) Limanı'na getirilen aktivistleri provoke etmeye çalışması ve İsrail güçlerinin kötü muamelesiyle övünmesine ilişkin açıklama yaptı.

Huckabee, "ulusunun onuruna ihanet eden" Ben-Gvir'in eyleminin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil olmak üzere tüm üst düzey İsrailli yetkililerin öfke ve kınamasına yol açtığını belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Erdoğan ile Trump arasında telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'ın tek bir isteği var
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

Müjdeyi verdi: Cuma günü tanıtacağız
Ümit Karan hakkında 10 yıla kadar hapis talebi

Aylardır tutukluydu! Ümit Karan için istenen ceza belli oldu
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti

AK Parti grubuna damga vuran an: Erdoğan fark edip elini çekti
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi
Manchester City, Bernardo Silva'ya veda etti

Efsaneye veda!
Ücretsiz fideyi duyan koştu, saatler öncesinden sıraya girdiler

Yağmura rağmen gitmediler, saatler öncesinden sıraya girdiler