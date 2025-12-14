Haberler

ABD'li Büyükelçi Barrack'ın Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek üzere İsrail'e geleceği öne sürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere 15 Aralık'ta Tel Aviv'e geleceği bildirildi. Ziyaretin, ABD ve İsrail arasında gerilimlerin arttığı bir döneme denk geldiği ifade ediliyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere 15 Aralık'ta Tel Aviv'e geleceği iddia edildi.

İsrail'in Walla sitesinin ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Büyükelçi Barrack'ın ziyaret kapsamında Gazze'de ateşkes planının ikinci aşamasına geçiş konusunda siyasi ve güvenlik yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirmesinin beklendiği bildirildi.

ABD'li kaynağa göre, Büyükelçi Barrack'ın ziyareti, İsrail ordusunun dün "ABD'yi bilgilendirmeksizin" Gazze kentine düzenlediği ve Hamas'ın üst düzey isimlerinden Raid Saad'ı hedef aldığı saldırının hemen ardından Washington ile Tel Aviv yönetimleri arasında ateşkes üzerine gerilimin arttığı bir döneme denk geliyor.

Söz konusu ABD'li kaynak, Washington yönetiminin, Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün konuşlandırılması da dahil olmak üzere ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için arabulucu ülkeler ve taraflarla görüşmeler yürüttüğünü ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığını belirtti.

Öte yandan haberde, Büyükelçi Barrack'ın İsrail'e yapması beklenen ziyaretle eş zamanlı olarak Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'ye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü üzerine salı günü çok uluslu bir koordinasyon toplantısı düzenleneceği bildirildi.

ABD'nin Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına hızla geçilmesi için İsrail'e baskı yaptığı aktarılırken Tel Aviv yönetiminin arabuluculara ateşkes anlaşmasındaki ilerlemenin Gazze'de kalan son İsrailli esirin cesedinin iadesine bağlı olduğunu bildirdiği kaydediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Aralık'ta Gazze'deki ateşkes sürecinin devam ettiğini belirterek, "ikinci aşamanın çok yakında gerçekleşeceğini" duyurmuştu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmiş, Trump'ın planı 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilmişti.

Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, planın ikinci aşamasına kısa bir süre içinde geçileceğini kaydetmiş, plan kapsamında Gazze Barış Kurulu'nda görev yapacak üyeleri 2026 yılının başında açıklayacaklarını belirtmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, özellikle bölgeye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü ve Gazze'nin yönetimi konusundaki tartışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş

Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırının arkasından o örgüt çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
Erol Bulut, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'a şans tanımadı

Şampiyonluk yarışında o takıma şans tanımadı
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Cristiano Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği

Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği
Trump'tan Suriye'deki saldırıya sert tepki: Çok ciddi bir yanıt verilecek

Trump Suriye'deki saldırı sonrası çileden çıktı
Galatasaray'ın Salah'a yapacağı teklif belli oldu

Galibiyet sonrası Galatasaray taraftarını heyecana sokan gelişme
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Duştan çıkan genç kadın, dolaptaki telefonundan gelen sesle şoke oldu

Duştan çıkan genç kadın, telefonundan gelen sesle şoke oldu
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Efsane kulüp küme düştü
title