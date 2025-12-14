ABD'li Büyükelçi Barrack'ın Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek üzere İsrail'e geleceği öne sürüldü

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere 15 Aralık'ta Tel Aviv'e geleceği iddia edildi.

İsrail'in Walla sitesinin ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Büyükelçi Barrack'ın ziyaret kapsamında Gazze'de ateşkes planının ikinci aşamasına geçiş konusunda siyasi ve güvenlik yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirmesinin beklendiği bildirildi.

ABD'li kaynağa göre, Büyükelçi Barrack'ın ziyareti, İsrail ordusunun dün "ABD'yi bilgilendirmeksizin" Gazze kentine düzenlediği ve Hamas'ın üst düzey isimlerinden Raid Saad'ı hedef aldığı saldırının hemen ardından Washington ile Tel Aviv yönetimleri arasında ateşkes üzerine gerilimin arttığı bir döneme denk geliyor.

Söz konusu ABD'li kaynak, Washington yönetiminin, Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün konuşlandırılması da dahil olmak üzere ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için arabulucu ülkeler ve taraflarla görüşmeler yürüttüğünü ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığını belirtti.

Öte yandan haberde, Büyükelçi Barrack'ın İsrail'e yapması beklenen ziyaretle eş zamanlı olarak Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'ye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü üzerine salı günü çok uluslu bir koordinasyon toplantısı düzenleneceği bildirildi.

ABD'nin Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına hızla geçilmesi için İsrail'e baskı yaptığı aktarılırken Tel Aviv yönetiminin arabuluculara ateşkes anlaşmasındaki ilerlemenin Gazze'de kalan son İsrailli esirin cesedinin iadesine bağlı olduğunu bildirdiği kaydediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Aralık'ta Gazze'deki ateşkes sürecinin devam ettiğini belirterek, "ikinci aşamanın çok yakında gerçekleşeceğini" duyurmuştu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmiş, Trump'ın planı 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilmişti.

Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, planın ikinci aşamasına kısa bir süre içinde geçileceğini kaydetmiş, plan kapsamında Gazze Barış Kurulu'nda görev yapacak üyeleri 2026 yılının başında açıklayacaklarını belirtmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, özellikle bölgeye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü ve Gazze'nin yönetimi konusundaki tartışmalar devam ediyor.