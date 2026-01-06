Trump yönetimi, Venezuela'daki gelecek planları hakkında Kongre'yi bilgilendirdi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer, düzenlenen gizli oturumda ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve gelecek planlarına ilişkin Kongre'yi bilgilendirerek yöneltilen soruları yanıtladı.

Başkan Trump yönetiminin askeri müdahalesinin ardından ABD Kongresi'nde Venezuela'nın geleceğine ve izlenecek planlara ilişkin soru işaretleri arttı.

Kongre üyeleri, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez'in yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmesi ve muhalif lider Maria Corina Machado hakkında çok sayıda sorular sordu.

Cumhuriyetçilerin büyük bölümü askeri müdahaleye destek verirken, Demokratlar, ABD askerlerinin rolü ve Venezuela'da ilerleyen dönemi sorguladı.

Üyeler, Dışişleri Bakanı Rubio ile Savunma Bakanı Hegseth'in de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer tarafından yaklaşık iki saat süren gizli oturumda bilgilendirildi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.