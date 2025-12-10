Haberler

ABD Kongresindeki Demokratlar, Karayipler'deki tekne saldırısı görüntülerinin yayımlanması konusunda ısrarcı

Güncelleme:
ABD Kongresi'nde Demokratlar, Venezuela açıklarında ABD ordusu tarafından gerçekleştirilen askeri saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşılması için Pentagon'a baskı yapacak. Senato Dörtüncü Lideri Chuck Schumer, Savunma Bakanı'nın Kongre'de brifing vereceğini duyurdu.

ABD Kongresindeki Demokratlar, Venezuela açıklarında yaralıların bulunduğu bir tekneye ABD ordusunun düzenlediği saldırıya ilişkin görüntülerin yayımlanması konusunda Pentagon'a baskı yapacaklarını belirtti.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, düzenlediği basın brifinginde, Savunma Bakanı Pete Hegseth'i konuyla ilgili Kongre'ye davet edeceklerini açıkladı.

Kongre'deki sadece Demokratların değil, Cumhuriyetçilerin de söz konusu görüntülerin kamuoyuna açıklanmasını istediğini vurgulayan Schumer, Hegseth ve diğer Pentagon yetkililerinin salı günü Kongre'de kapalı bir brifing vereceğini söyledi.

Demokrat Senatör, Hegseth'ten, Venezuela açıklarında yaralıların olduğu ve uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla ABD donanma unsurlarınca vurulan tekneye ilişkin tüm görüntüleri şeffaf şekilde açıklamasını isteyeceğini ifade etti.

11 kişinin öldüğü askeri saldırı

Washington Post gazetesi, 28 Kasım'da Karayip ülkelerinden Trinidad kıyılarında, uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığından şüphelenilen bir teknede bulunan 11 kişinin öldüğü askeri saldırıya dair detayları haberleştirmişti.

Haberde, Hegseth'in talimatını yerine getirmek için ABD Özel Operasyonlar Komutanı Amiral Mitch Bradley'nin, ilk saldırı sonrasında hayatta kalan 2 kişiyi öldürmek için ikinci bir saldırı emri verdiği iddia edilmişti.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" yapıldığı tartışmalarına yol açıyor.

ABD'nin Karayipler ve Doğu Pasifik Okyanusu'ndaki gemilere yönelik 22 saldırısında toplamda 87 kişi öldürüldü.

Geçen hafta, ikinci saldırının görüntülerini yayımlamaya açık olduğunu ima eden ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamasında bunu reddederek, kararı ABD Savunma Bakanı Hegseth'e bırakacağını söylemişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
